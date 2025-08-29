Te invitamos a participar del taller “Energía Eléctrica en el Hogar: Consumo, Ahorro e Impacto Ambiental”, una propuesta para aprender tips de ahorro, consumo responsable e impacto ambiental.
La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:
» Sábado 30 de agosto
– 10 a 12 hs.
– Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.
Actividad gratuita con cupos limitados.
Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar.
Taller: “Energía Eléctrica en el Hogar”
Te invitamos a participar del taller “Energía Eléctrica en el Hogar: Consumo, Ahorro e Impacto Ambiental”, una propuesta para aprender tips de ahorro, consumo responsable e impacto ambiental.