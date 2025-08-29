Interes general

Taller: “Energía Eléctrica en el Hogar”

27 agosto, 2025
Realidades de Escobar

Te invitamos a participar del taller “Energía Eléctrica en el Hogar: Consumo, Ahorro e Impacto Ambiental”, una propuesta para aprender tips de ahorroconsumo responsable e impacto ambiental.


La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:

» Sábado 30 de agosto
 🕙 10 a 12 hs.
  📍 Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.


Actividad gratuita con cupos limitados.

Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar.gob.ar/servicio.aspx?identificador=EnergiaHogar