Semana de la educación en Escobar: se viene la Feria Universitaria y la 10ª Feria del Libro

En el marco de la Semana de la Educación, la Municipalidad de Escobar llevará adelante dos eventos gratuitos que consolidan al distrito como un polo de formación y cultura en la región. El jueves 28 de agosto se realizará la Feria Universitaria 2025, mientras que en simultáneo tendrá lugar la décima edición de la Feria del Libro de Escobar, la cual se extenderá hasta el sábado 30. Ambos encuentros se desarrollarán en la Plaza Lambertuchi, ubicada en Colón y Ameghino, Belén de Escobar.

La Feria Universitaria se llevará a cabo de 9 a 18 horas, con la participación de universidades, facultades e institutos, tanto públicos como privados, entre los que se encuentran lla UBA, UTN, UNTREF, USAL, UNLa, Universidad Siglo 21, entre muchas otras. Además de los stands informativos, habrá charlas sobre distintas carreras, clases abiertas y actividades al aire libre pensadas para que estudiantes y visitantes puedan conocer la amplia oferta académica compartiendo una jornada educativa y recreativa.



Por su parte, la décima edición de la Feria del Libro de Escobar se desarrollará durante tres días con una programación diversa que incluye conferencias, presentaciones de autores, talleres de escritura y lectura, espectáculos infantiles y actividades artísticas. Entre los encuentros destacados figuran las presentaciones de Sergio Maldonado con su obra Olvidar es imposible, Santiago mi hermano y Ariel Basteiro con Radiografía de una canallada. También habrá una feria de vinilos, un sector dedicado al animé, food trucks y un torneo de ajedrez abierto a la comunidad, ampliando así las propuestas para toda la familia.





