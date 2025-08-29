Ariel Sujarchuk y el procurador Conte-Grand encabezaron una capacitación sobre la rehumanización de los procesos judiciales

Con la participación del intendente Ariel Sujarchuk y el procurador general de la Provincia, Julio Conte-Grand, se llevó adelante en el Teatro Seminari de Belén de Escobar una capacitación sobre temática judicial, que en su primera jornada estuvo enmarcada bajo la consigna “La rehumanización de los sistemas y los procesos, y el fortalecimiento institucional”.

Dicho encuentro estuvo dirigido a magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires con el fin de reflexionar sobre los desafíos actuales del Poder Judicial y promover un espacio de diálogo y construcción colectiva, orientado a repensar las prácticas institucionales desde una mirada más humana centrada en la empatía, la inclusión y el acceso efectivo a la Justicia.



La apertura del evento, que fue declarado de interés municipal, estuvo encabezada por Sujarchuk y Conte-Grand. “Celebro que este evento se realice en Escobar, porque nos gusta ser un municipio abierto, que mira hacia el futuro sin miedo a la tecnología, pero con la convicción de que siempre debe estar al servicio de la gente. El gran desafío es humanizar los sistemas y fortalecer las instituciones, y lo hacemos con el compromiso de quienes trabajamos todos los días por nuestra comunidad”, afirmó el jefe comunal.



Durante la jornada, que se trasmitió en directo por YouTube a través del canal del Ministerio, reconocidos referentes del ámbito judicial y académico expusieron sobre el diseño de servicios, justicia humanizada y los efectos de esta perspectiva en el personal de cada institución.



“En 2025 propusimos reflexionar sobre la sexta revolución industrial, signada por la rehumanización de los sistemas y el fortalecimiento institucional. La inteligencia artificial es central, pero también descompuso nuestra inteligencia emocional y el desafío es recuperarla. En este camino compartimos mirada con el intendente”, concluyó Conte- Grand.







