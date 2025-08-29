Más inclusión: Escobar realizará por primera vez un Foro en Perspectiva de Discapacidad

La Municipalidad de Escobar organizará por primera vez un Foro en Perspectiva de Discapacidad, este sábado 30 de agosto, de 9 a 13 horas, en la localidad de Maquinista Savio.

El objetivo del encuentro es promover la inclusión, la igualdad de oportunidades, y además visibilizar la emergencia que atraviesa el sector y pone en riesgo las prestaciones básicas y el ejercicio de derechos esenciales de las personas con discapacidad.



La jornada se desarrollará en el microestadio municipal, ubicado en Boulevard 5 de Junio y Las Amapolas, donde se trabajará sobre cinco ejes centrales: educación, salud, deportes, empleo y acceso a derechos.



Quienes quieran participar podrán anotarse a través de la página web oficial Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) en la solapa “Sin derechos no hay inclusión” o de manera telefónica en la Dirección de Discapacidad al 11 2662-4556.