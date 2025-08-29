Abrazo al Hospital Bicentenario: “Exigimos la apertura de la Maternidad: que la abra el Gobierno Nacional o que nos dejen finalizarla, no se puede ser tan ineficiente y cruel”

Un grupo de vecinos, junto a médicos, enfermeros y trabajadores de la Municipalidad realizaron este sábado un abrazo simbólico a la Maternidad inconclusa del Hospital del Bicentenario de Garín. La obra, iniciada por el Gobierno Nacional anterior y luego paralizada por la gestión del presidente Milei, tiene más del 95% de avance e incluye equipamiento con tecnología de punta, pero continúa sin inaugurarse. El secretario de Salud del Municipio y segundo candidato a concejal de Fuerza Patria, Juan Manuel Ordónez, participó del abrazo simbólico y explicó: “Para que la maternidad funcione solo nos falta un equipo similar a un generador, un tablero eléctrico, es decir, prácticamente nada. Pero Nación no lo compra y tampoco habilita el expediente que permitiría que lo compre el Municipio o la Provincia. Exigimos su apertura ya: que la abra el Gobierno Nacional o que nos dejen finalizarla, no se puede ser tan ineficiente y cruel. Esta postura absurda del Gobierno Nacional afecta directamente a los escobarenses”.



La maternidad ya tiene sus dos quirófanos, 28 camas de internación conjunta, cuatro unidades de trabajo de parto y recuperación, incubadoras y monitores. Para que comience a funcionar, hace falta instalar un sistema UPS (un generador para garantizar el funcionamiento en caso de cortes del suministro eléctrico) pero PAMI no envía los fondos ni permite avanzar al Municipio por cuenta propia.



El intendente Ariel Sujarchuk se refirió a la situación: “A esta crueldad pido poner sensibilidad. Y a la máquina de impedir y criticar, vamos a enfrentarla con más gestión. Porque cuando los vecinos vienen a nuestros centros de salud nunca les preguntamos a quién votan. Solo preguntamos qué les duele y, si Dios quiere y la medicina también, los sacamos adelante. Ya transformamos el sistema de salud de Escobar. Ahora vamos por la maternidad. Haremos todo lo posible para sortear estas trabas que nos ponen, ampliar las prestaciones en el distrito y garantizar una mejor salud para todos”.