Colegio UBA Escobar: abrió la preinscripción al Curso de Ingreso 2026

El Colegio Preuniversitario de la UBA Dr. Ramón A. Cereijo abrió la preinscripción al Curso de Ingreso 2026, que se realizará en paralelo al 6° grado de la escuela primaria. Para anotarse, es requisito indispensable estar cursando 5° grado durante 2025.

La preinscripción del alumno o alumna la debe realizar la madre, padre o tutor de las y los estudiantes, a través de la página www.escobar360.gob.ar completando el formulario en la sección “Inscripción al curso de ingreso 2026 del Colegio Preuniversitario UBA Escobar”.

Una vez realizada la preinscripción, se podrá reservar un lugar para participar de una charla informativa sobre el ingreso 2026, donde las familias podrán despejar dudas sobre el curso. En diciembre se realizará la inscripción formal con la entrega de la documentación correspondiente.