Más seguridad: se inauguró la ampliación del Centro de Monitoreo del distrito

El intendente Ariel Sujarchuk y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto a la directora provincial de Infraestructura Social, Mercedes Contreras, inauguraron la ampliación del Centro de Monitoreo del partido de Escobar, donde también funciona la nueva Secretaría de Seguridad, un espacio estratégico para coordinar todas las políticas de prevención y control del distrito.

En el mismo acto se presentaron 11 nuevos patrulleros de la Policía bonaerense, incorporados en el marco del Fondo Provincial de Fortalecimiento de la Seguridad.



“Hoy inauguramos uno de los centros de monitoreo más modernos de la Argentina. Sumamos 11 patrulleros y más tecnología para un Estado que funciona mejor, de manera dinámica y eficiente. No se trata de destruir al Estado, sino de hacerlo más ágil, para dar respuestas concretas a los vecinos”, afirmó Sujarchuk.



La ampliación, financiada por la Provincia y con la articulación de la Municipalidad de Escobar, demandó una inversión superior a $1.600 millones y abarca una superficie de 2.065 m², cinco veces mayor al tamaño original. El edificio, ubicado en Boulevard Presidente Perón 205 en la localidad de Garín, incorpora un laboratorio de datos y estadística, un laboratorio de imágenes y forense, un video wall de 48 pantallas y nuevas herramientas como un drone de última generación, perros robots para allanamientos y búsquedas de personas, y cámaras de realidad aumentada.



“La seguridad es una de las principales preocupaciones de la gente y, acá en Escobar, se invierte todos los días para dar respuestas. Este edificio sintetiza un modelo moderno y eficiente, con la mejor tecnología para combatir el delito y el narcotráfico”, expresó Katopodis.



Además, se destinó $3.500 millones en el Plan Tecnológico Integral que refuerza la capacidad operativa y la eficiencia en la prevención del delito. En esta nueva etapa se incorporan innovaciones como inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de personas, vehículos y motos, junto a 300 cámaras adaptadas para análisis con IA y lectoras de patentes que permiten una vigilancia inteligente y en tiempo real. También se suman 120 km de fibra óptica para garantizar una conectividad rápida y estable, bodycams para los agentes de la Policía Municipal y dashcams en los patrulleros para un control transparente de sus recorridos.



“La inauguración de esta Secretaría de Seguridad y la ampliación del Centro de Monitoreo representan un salto de calidad en la forma de cuidar a nuestra comunidad. En Escobar se invierte en tecnología y recursos humanos para garantizar que la seguridad sea un derecho”, sostuvo la secretaria de Seguridad y candidata a concejala por Fuerza Patria, Rocío Fernández.



Con esta reconversión tecnológica integral se potencia el sistema de seguridad del distrito, que ya contaba con 2.100 cámaras ubicadas en puntos clave con capacidad de ampliarse a 4.000 gracias a la nueva infraestructura, 182 móviles en circulación permanente, 1.452 alarmas vecinales y 86 Paradas Seguras, respaldadas por una red de 426 km de fibra óptica que asegura transmisión en tiempo real. A esto se suma la creación de la Guardia Urbana y la Policía Municipal con 900 efectivos que recorren las calles del distrito, junto a la participación de más de 50.000 vecinos en el programa Ojos y Oídos en Alerta, que refuerza un modelo basado en la cercanía, la rapidez de respuesta y la colaboración ciudadana.