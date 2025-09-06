Te invitamos a participar del taller “ABC de la Huerta”, una propuesta para aprender a cultivar tus propios alimentos, cuidar la tierra y reconectar con la naturaleza.





La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:



» Sábado 06 de septiembre.

– 10 a 12.30 hs.

– Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.





Ideal para principiantes

Espacio de aprendizaje práctico

Capacitaciones gratuitas y sostenibles

Recorrida por la huerta municipal





Actividad gratuita con cupos limitados.



Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar. gob.ar/servicio.aspx? identificador=ABCHuerta