Interes general

TALLER “ABC DE LA HUERTA”

4 septiembre, 2025
Realidades de Escobar

Te invitamos a participar del taller “ABC de la Huerta”, una propuesta para aprender a cultivar tus propios alimentos, cuidar la tierra y reconectar con la naturaleza.


La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:

» Sábado 06 de septiembre.
 🕙 10 a 12.30 hs.
  📍 Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.


Ideal para principiantes
Espacio de aprendizaje práctico
Capacitaciones gratuitas y sostenibles
Recorrida por la huerta municipal 


Actividad gratuita con cupos limitados.

Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar.gob.ar/servicio.aspx?identificador=ABCHuerta