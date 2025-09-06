Te invitamos a participar del taller “ABC de la Huerta”, una propuesta para aprender a cultivar tus propios alimentos, cuidar la tierra y reconectar con la naturaleza.
La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:
» Sábado 06 de septiembre.
– 10 a 12.30 hs.
– Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.
Ideal para principiantes
Espacio de aprendizaje práctico
Capacitaciones gratuitas y sostenibles
Recorrida por la huerta municipal
Actividad gratuita con cupos limitados.
Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar.
TALLER “ABC DE LA HUERTA”
