La Municipalidad de Escobar lanza un Observatorio de Movilidad en conjunto con Google, Ualabee y Waze



Con el objetivo de mejorar la circulación y brindar información en tiempo real a quienes transitan por el distrito, el Municipio de Escobar presenta el Observatorio de Movilidad. Esta herramienta, desarrollada junto a Google, Ualabee y Waze, integra datos sobre demoras, accidentes, obras o cortes de calles, y además permite que la propia gestión municipal sume reportes de desvíos, semáforos en reparación y otras incidencias vinculadas al tránsito.



Este sistema no solo agiliza los traslados cotidianos al sugerir caminos alternativos o recomendar medios sustentables como el programa “Las Bicis”, sino que también aporta información estratégica para proyectar nuevas calles, bicisendas y políticas de movilidad acordes al crecimiento del distrito.



La alianza con Google y Waze ofrece una ventaja adicional: los vecinos reportan en tiempo real el estado del tránsito y, al mismo tiempo, el Municipio puede incorporar información oficial sobre cortes, desvíos o trabajos de obra. Esa interacción permite contar con un ida y vuelta permanente que no solo mejora la movilidad diaria, sino que además brinda un caudal de datos fundamental para planificar con mayor precisión la ciudad del futuro.



En paralelo, se presenta el planificador de viajes Mi Bus en la plataforma Escobar 360° (www.escobar360.gob.ar). Esta aplicación, pensada para quienes utilizan colectivos, permite ingresar un destino específico y obtener la opción más rápida y conveniente, detallando combinaciones dentro o fuera de Escobar. Además, ofrece horarios y frecuencias actualizadas de todas las líneas que recorren el partido.



De esta manera, el Municipio continúa profundizando un proceso integral de modernización que hace a la innovación y la incorporación de tecnología.



Dicho proceso incluye, entre muchas otras iniciativas, la App Escobar 360, cuyo objetivo es centralizar trámites, turnos, habilitaciones, pagos, telemedicina e Identidad Digital en un solo lugar. También la asistente virtual Flora, disponible las 24 horas a través de WhatsApp para facilitar consultas, gestiones y servicios de manera ágil y cercana.



Asimismo, se destaca la participación de Escobar en la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR), donde distintos gobiernos locales se agrupan con el fin de trabajar por la promoción y la implementación de la Inteligencia Artificial en áreas clave de la gestión. En este sentido, el intendente Ariel Sujarchuk enviará un proyecto de ordenanza para regular el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la gestión pública con la finalidad de mejorar la eficiencia, calidad y rapidez de los servicios, reducir costos y fortalecer las capacidades técnicas locales, entre otros objetivos.