Avanza la conformación de la Cooperadora de La Casita de Mario

Se realizó la primera asamblea para la conformación de la Cooperadora de La Casita de Mario, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el hogar, la comunidad y el Estado municipal, y permitir una mejor respuesta a las necesidades de los niños y adolescentes. Además, la futura Cooperadora impulsará la generación de recursos, la participación activa de familias y vecinos, el desarrollo de campañas de concientización y actividades comunitarias.



“Hoy me toca acompañar y agradecer de corazón el enorme trabajo que realizan nuestra querida Casita de Mario y felicitar a cada uno de los que ahora forman parte de esta cooperadora. El Estado se tiene que ocupar, pero la comunidad también debe abrazarla para sostenerla y defenderla, como sucede con muchas entidades que se conforman”, expresó Ariel Sujarchuk.



La Casita de Mario es un espacio convivencial de atención integral en Belén de Escobar que, desde junio de 2019, brinda alojamiento transitorio y cuidado a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social con el fin de garantizar su permanencia en el distrito, evitando el traslado fuera de la comunidad, y promoviendo el desarrollo integral a través de un equipo interdisciplinario.



Actualmente, 18 niños y adolescentes reciben atención personalizada que incluye alimentación, vestimenta, alojamiento, acompañamiento psicológico y médico, así como actividades recreativas y culturales. Además, asisten a escuelas locales, reciben atención sanitaria y cuentan con proyectos de autonomía, capacitaciones laborales y programas educativos.