Modernización del transporte público de Escobar: la Línea 291 suma nuevos colectivos a su flota 

El intendente Ariel Sujarchuk, junto a las autoridades del Consejo Directivo Nacional de UTA, participó de la presentación de seis nuevos colectivos de la línea 291 que se incorporan a la flota actual y comenzarán a circular en el distrito para fortalecer el sistema de transporte público local y de la región.

“Sumar estos colectivos es muy importante para todas las localidades, porque el partido de Escobar está creciendo y cualquier ciudad que progresa necesita de un buen transporte público. Además, mejora el servicio que utilizan miles de vecinos y la seguridad vial de todos”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk.



Con esta incorporación, la empresa suma un total de 110 unidades, consolidando su compromiso con la conectividad, la modernización del servicio y el confort de los pasajeros. Esto implica no solo mayor frecuencia, sino también un mejoramiento de la experiencia de viaje para los usuarios, más accesible y sustentable. Además, reafirma un rol esencial como nexo entre localidades y en el acompañamiento del crecimiento del partido de Escobar.



La línea 291 une puntos clave en el transporte de miles de vecinos y vecinas del distrito y la región. Entre sus recorridos destacados se encuentran el del Cementerio de Escobar – Dique Luján, que recorre puntos históricos y turísticos de la zona, y el de Escobar – Pilar que atraviesa la localidad de Maquinista Savio.





