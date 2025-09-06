Noche de boxeo: el garinense Yacaré Benítez disputará el título argentino a beneficio del Hospital del Bicentenario

El Microestadio Municipal de Garín será escenario este viernes de una nueva velada de “Argentina Boxing” con la presentación del garinense y actual campeón sudamericano mediopesado, David “Yacaré” Benítez, quien disputará el título argentino supermediano frente al neuquino Germán Tapia. La cita será histórica para el boxeador local, ya que buscará conquistar su segunda corona profesional en su propia ciudad, acompañado por el aliento de su gente.

La propuesta boxística combina deporte y solidaridad, ya que la entrada será libre y gratuita, pero además se ofrecerá un bono contribución de 5.000 pesos destinado íntegramente al Hospital del Bicentenario de Garín. Dicho bono podrá adquirirse el mismo día del evento en la boletería del Microestadio, ubicado en Boulevard Presidente Perón 450.



A sus 30 años, Benítez atraviesa el mejor momento de su carrera luego de consagrarse campeón sudamericano en mayo al vencer por nocaut técnico a Omar Díaz. Con experiencia internacional en Europa y Canadá, el “Yacaré” será la atracción principal de la jornada, regresando a su división natural para conseguir un nuevo cinturón que lo consolide entre los grandes nombres del boxeo argentino.



Con peleas amateurs desde las 20 horas, la transmisión en vivo de Fox Sports para todo el país y América Latina comenzará a las 21 con los combates profesionales. Además de la pelea estelar de Benítez, la velada contará con otros duelos de primer nivel: el ex campeón argentino y latino Cristian “Azteca” Ayala se enfrentará al bonaerense Néstor “El Turco” Abdallah, a ocho asaltos en la categoría welter. Además, la ex campeona argentina y sudamericana Amalia “El Problema” Mazzarello se medirá en una esperada revancha con la peruana Romina Núñez Melgar. En choque de jóvenes bonaerenses, el garinense Matías Rivas enfrentará a Esteban Maciel en la división supermediano.



Con un marco de expectativa creciente, Garín volverá a ser sede de un espectáculo deportivo de primer nivel, con transmisión internacional, una acción solidaria y el protagonismo de figuras locales que enorgullecen a nuestra comunidad.





