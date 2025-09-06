La Municipalidad de Escobar continúa con importantes obras de pavimentación y estabilizado en el distrito

En el marco del plan integral de mejoramiento de infraestructura urbana, la Municipalidad de Escobar continúa con importantes trabajos de pavimentación y estabilizado de calles en las distintas localidades del partido.

En Ingeniero Maschwitz, se llevó adelante la obra de pavimentación de 1.370 metros de carpeta asfáltica sobre una base de suelo estabilizada en la calle Brasil que ya se encuentra habilitada para su circulación. A su vez, se ejecuta una obra hidráulica que incluye 220 metros de cañería con un cruce de tres caños de 1.200 mm. sobre las calles Brasil y La Pista. Esta nueva infraestructura, que abarca un total de 14 cuadras, se encuentra en un 90% de avance y supone una mejora en las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en la zona, además de resolver los problemas de escurrimiento pluvial que forman parte de la cuenca del Arroyo Escobar.



Por otra parte, en Loma Verde se colocó la capa de rodamiento final de 231.000 m2 de estabilizado en la Calle 113 (entre Las Hiedras y Calle 101), Las Hiedras (entre Los Aromos y Los Hornos), Calle 102 (entre Las Hiedras y Camino de Las Toscas) y Las Magnolias (entre Calle 113 y 115).



Por último, en Belén de Escobar se realizan trabajos de estabilizado de las calles Urquiza, Fray Luis Beltrán, Constitución y Vicente López; al igual que en Ingeniero Maschwitz en las calles Lamadrid, Ituzaingó, Buenos Aires, Bariloche, Felipe Flint, y Roentgen. Estas obras, realizadas íntegramente con fondos municipales, se encuentran en un 60% de avance y abarcan un total de 25.000 m2.







