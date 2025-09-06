CiudadanIA Inteligente 5.0: se relanza el programa con nuevas oportunidades de formación gratuita 

La Municipalidad de Escobar abre una nueva etapa de inscripción al programa CiudadanIA Inteligente 5.0, una iniciativa de capacitación masiva, libre y gratuita que ya cuenta con más de 7.000 personas participando en cursos de programación, ciencia de datos, marketing digital e idiomas como inglés, portugués, italiano y alemán.



La inscripción ya se encuentra abierta a través de la web www.escobar.gob.ar/ ciudadaniainteligente o enviando un mensaje a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202.



Con modalidad 100% online y flexible, los cursos están destinados a estudiantes, docentes, trabajadores del sector comercial e industrial y a toda persona interesada en adquirir nuevas herramientas vinculadas a la tecnología y la comunicación.



Las clases comenzarán el 15 de septiembre y forman parte de un proyecto que articula con reconocidas instituciones en formación y tecnología como CUI – UBA, Ticmas, UNSAM y Fundación Potenciar Argentina.



Con este relanzamiento, Escobar sigue consolidándose como pionero en la formación ciudadana para la era digital, generando conocimiento intergeneracional y fortaleciendo el desarrollo local a través de la educación.