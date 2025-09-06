La crueldad de los recortes del gobierno nacional en PAMI se hace sentir en Escobar

Por decisión del Gobierno Nacional, PAMI puso topes insólitos a sus prestaciones, lo que afecta los derechos de los adultos mayores de todo el país, incluyendo los de nuestro distrito. En su afán de recortar cada vez más, desde septiembre la obra social de jubilados y pensionados fijó un tope mensual de seis (6) a la cantidad de prestaciones de las órdenes médicas electrónicas (OMEs) que cada afiliado puede realizarse. Entre ellas se incluyen consultas con especialistas y estudios por imágenes, oftalmológicos y ópticos.

Esto implica que cuando un afiliado necesita acceder a una séptima orden, el sistema se lo impide. “Es una medida cruel y arbitraria, sin sentido ni lógica, que solo confirma que para este gobierno nacional nuestros adultos mayores no son personas, son números en una planilla. No tienen humanidad, solo buscan joderle la vida a la gente”, expresó el secretario de Salud de Escobar y candidato a concejal por Fuerza Patria, Juan Manuel Ordóñez. “Es muy triste ver esta situación a diario, porque el ajuste no puede recaer sobre las personas mayores. Ningún país puede avanzar sin incluir y valorar a quienes están en la última etapa de su vida, quienes solo merecen respeto y cuidado. Es el peor ejemplo que les podemos dar a nuestros jóvenes”, agregó.



Por decisión de PAMI, una vez generadas, las OMEs no se pueden anular aunque no se utilicen. Este es un dato importante ya que algunos pacientes intentan anular alguna consulta médica o estudio, ya que -increíblemente- deben elegir cuáles son los seis “permitidos” cada mes. Si un afiliado supera las seis OMEs mensuales y necesita más, debe tramitar más en la agencia de PAMI o en las Unidades de Gestión Local (UGL), con una justificación médica y esperar a una nueva autorización, un trámite engorroso y con final incierto que, según el Municipio, solo busca desalentar a quienes lo intentan ya que el Gobierno Nacional busca recortar fondos de esa obra social.



Las direcciones de las tres agencias de PAMI en el partido son: Spadaccini 1078 (Belén de Escobar), Padre Perna 1350 (Garín) y Boulevard de Junio esquina Chingolo (en el microestadio municipal de Maquinista Savio). Allí atienden de lunes a viernes de 7 a 14 horas. PAMI cuenta también con la línea de teléfono (138) y un WhatsApp para reclamos: 11 4370-3138. Esos datos figuran en un folleto que el Municipio está entregando a los pacientes de PAMI, donde también se puede leer la siguiente frase: “En Escobar elegimos cuidar, respetar y valorar a nuestros mayores. Lamentamos que el gobierno nacional no actúe de la misma manera.”







