Finde en Escobar: noche de boxeo en Garín, Lucas Upstein y JuveActiva son los eventos destacados

Llega otro fin de semana al partido de Escobar con distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan peleas profesionales de boxeo, el show de comedia “Ángel Caído” de Lucas Upstein y la jornada JuveActiva, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes en el Honorable Concejo Deliberante (Av. Tapia de Cruz 1280, Belén de Escobar) con la Exposición Regional Arte e Inclusión que cuenta con muestras de fotografía, dibujo, pintura y esculturas a cargo de distintos artistas locales. La muestra se puede visitar hasta el 2 de octubre, de lunes a viernes de 8 a 16 horas con entrada libre y gratuita. Luego, a las 16:30 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), tendrá lugar la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y skate, radio en vivo, arte urbano y punto de consulta joven. Más tarde, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), habrá un taller de danza urbana.



También el viernes, a partir de las 20 horas, se desarrollará en el microestadio de Garín (Boulevard Presidente Perón 450) el evento “Argentina Boxing” que contará con la presencia del garinense y actual campeón sudamericano mediopesado, David “Yacaré” Benítez, quien disputará el título argentino supermediano frente al neuquino Germán Tapia. Además, habrá otros duelos de primer nivel: el ex campeón argentino y latino Cristian “Azteca” Ayala se enfrentará al bonaerense Néstor “El Turco” Abdallah, a ocho asaltos en la categoría welter; la ex campeona argentina y sudamericana Amalia “El Problema” Mazzarello se medirá en una esperada revancha con la peruana Romina Núñez Melgar; y por último, Matías Rivas enfrentará a Esteban Maciel en la división supermediano. La entrada será libre y gratuita, pero también se ofrecerá un bono contribución de 5.000 pesos destinado íntegramente al Hospital del Bicentenario de Garín.



Por otra parte, también el viernes a las 20 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el comediante Lucas Upstein con su show de stand up “Ángel Caído” y luego, a las 21:30 horas, habrá una función del espectáculo “Trasnoche Paranormal” a cargo de Héctor Rossi. También, a lo largo del día, el Cine Italia proyectará las películas “Homo Argentum” a las 13 horas y “El Conjuro 4: Últimos Ritos” a las 15:30 y 23:30 horas.



Por último, el sábado a las 15 horas en Ingeniero Maschwitz (Av. El Dorado y Patricios) se realizará una bicicleteada en celebración del regreso del sistema público de “Las Bicis” al cual se puede acceder a través de la plataforma Escobar 360. El evento también contará con sorteos, talleres de reparación de bicicletas y seguridad vial y shows musicales a cargo de Agostina Elzegbe, el dúo Flor de Milanga y un concierto de orquesta reciclada.





