Presentan más de 1.000 firmas para pedir al gobierno nacional la apertura de la maternidad del Hospital del Bicentenario

Bajo el lema “Por el derecho a nacer y crecer con dignidad”, la entidad de bien público Somos Jacarandá, se reunió con el intendente Ariel Sujarchuk para presentar más de 1.000 firmas en respaldo al pedido de finalización de la maternidad del Hospital del Bicentenario de Garín.

Somos Jacarandá es una organización que trabaja en la promoción de derechos en materia de nacimientos, lactancias y crianzas libres, y desde su rol social se sumó al reclamo por la apertura de la primera maternidad pública del partido de Escobar, cuya construcción fue paralizada por el gobierno nacional a pesar de que la obra está terminada en un 95% y cuenta con todo el equipamiento necesaria para su funcionamiento.

“La Maternidad del Bicentenario está parada por un capricho del gobierno nacional, que desde la asunción de Javier Milei sigue con la lógica de obra cero. Hay un contrato entre el PAMI y una empresa privada que impide que el Municipio avance, aun cuando estamos a punto de terminarla”, expresó el secretario de Salud y segundo candidato a concejal por Fuerza Patria, Juan Manuel Ordoñez.



“Vinimos para acercar nuestro apoyo al intendente, porque recorrimos la maternidad del Hospital del Bicentenario y no podemos creer que un espacio en excelentes condiciones no esté en funcionamiento. Creemos en el derecho a parir con dignidad y por eso queremos que esta maternidad se termine”, concluyó la representante de la entidad, Michelle Losef Umansky



La maternidad dispone de dos quirófanos, 28 camas de internación conjunta, cuatro unidades de trabajo de parto y recuperación, incubadoras y monitores. Para su funcionamiento, solo resta instalar un sistema UPS, un generador que garantice el suministro eléctrico ante cortes de servicio, pero PAMI no envía los fondos necesarios ni permite administrativamente que el Municipio se haga cargo de la instalación de ese dispositivo.





