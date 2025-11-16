Sujarchuk y Kicillof recorrieron el Centro de Monitoreo ampliado y presentaron nuevos patrulleros

“Escobar está en la frontera tecnológica y se puede ver con lo que pasa en el Centro de Monitoreo, con los drones y las nuevas tecnologías aplicadas al uso de la información. No es cuestión solo de hablar o de decir, sino de hacer, invertir y dar respuestas a los vecinos como ocurre hace tiempo en este distrito”, sostuvo el gobernador Axel Kicillof durante su visita a Garín, donde además entregó 11 camionetas policiales Toyota Hilux, que llegaron al partido a través del Fondo Provincial de Fortalecimiento de la Seguridad y que reforzarán el Comando de Patrullas de la policía bonaerense.



Kicillof llegó acompañado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso. Los recibieron el intendente Ariel Sujarchuk y la secretaria de seguridad municipal Rocío Fernández. Durante el encuentro se hizo hincapié en la importancia de sumar nuevas herramientas a esa área, de la mano de la innovación. El ejemplo más citado fue el recientemente ampliado Centro de Monitoreo de Escobar, que ahora cuenta con un laboratorio de datos y estadísticas, uno de imágenes y forense, un video wall de 48 pantallas y tecnología que incluye el uso de inteligencia artificial para procesar imágenes y datos en tiempo real.



“Quiero agradecer al gobernador que, una vez más, cumple con Escobar en todos los temas importantes para la gente. Lo hizo en materia de salud, en educación y también en seguridad. El trabajo conjunto es fundamental y los resultados son muy concretos cuando todos ponemos esfuerzo y planificación”, sostuvo Sujarchuk.



El Centro de Monitoreo nuclea las más de 1.200 cámaras distribuidas en el partido, además de los mensajes enviados al sistema Ojos y Oídos en Alerta (adhesiones en www.escobar360.gob.ar) y se coordina el trabajo de la Policía Municipal, la Bonaerense, Bomberos, la Guardia Urbana, el SAME, y Defensa Civil. En el lugar también funciona la Secretaría de Seguridad local.