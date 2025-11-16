Derechos Humanos: Escobar presente en el Encuentro de Cierre de Jóvenes y Memoria

Más de 140 estudiantes y docentes de Escobar participaron del Encuentro de Cierre de Jóvenes y Memoria, un programa provincial que tiene más de dos décadas de funcionamiento y que, en esta oportunidad, se desarrolló en el Complejo Recreativo Cristina Kirchner en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada. El encuentro, que se realizaba tradicionalmente en la localidad de Chapadmalal, debió cambiar de ubicación por la desarticulación de ese predio por parte del Gobierno Nacional.



La Dirección de Derechos Humanos del Municipio, junto a los docentes, acompañaron durante todo el año a las y los jóvenes que desarrollaron investigaciones y producciones que reflejan el compromiso, la sensibilidad y la mirada crítica de la juventud escobarense. En ese marco, se conformaron espacios de debate y actividades recreativas en distintas partes del distrito, con la participación de escuelas y organizaciones locales.



Todo este trabajo realizado a lo largo del año fue expuesto en el encuentro provincial, donde nuestros jóvenes compartieron la experiencia junto a delegaciones de distintos municipios bonaerenses. Esta iniciativa busca fortalecer una memoria activa y colectiva, tanto para abordar procesos históricos tales como las dictaduras militares que incluyeron terrorismo de Estado, como así también la problemática de las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en los últimos 42 años de democracia en la Argentina.