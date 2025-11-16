Colonias de Verano: abre la inscripción para la temporada 2026

Desde el martes 25 de noviembre hasta el miércoles 3 de diciembre estará abierta la inscripción para las Colonias de Verano 2026 que organiza la Municipalidad de Escobar en todos los polideportivos municipales, en el Club de la Familia y el Club de Amigos del Ymcahuasi en Matheu, y en el Club Italiano de Loma Verde.



La temporada se desarrollará del 2 al 29 de enero y la prioridad en la preinscripción (hasta el 27 de noviembre) será para socias y socios empadronados, quienes deberán anotarse a través de la web Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar). La inscripción definitiva tendrá que realizarse hasta el 3 de diciembre, de manera presencial en la sede seleccionada y con toda la documentación, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 9 a 12 horas.



En tanto, la preinscripción para el público general comenzará el viernes 28 de noviembre a través de la App de Escobar 360 o la web Escobar 360, haciendo clic en el botón “Colonia de Verano 2026” y completando el formulario correspondiente. Una vez finalizado este paso, los interesados recibirán un correo electrónico de confirmación junto con un enlace para concluir el proceso.



Las opciones para este verano serán la colonia convencional de 5 a 13 años y la Escuela de Liderazgo para adolescentes de 14 a 17 años, en ambos casos con cupos limitados. También se llevará a cabo la Colonia de Adultos Mayores cuya inscripción se realiza en un solo paso de manera presencial en el Club Italiano (Los Italianos y La Escondida, Loma Verde) de lunes a viernes de 9 a 13 horas.



Por último, quienes quieran participar de la Colonia Integrada y el Club de Amigos para personas con discapacidad deberán presentarse de manera presencial en el Polideportivo Municipal Luis Monti (Av. Eugenia Tapia de Cruz 1280, Belén de Escobar) de lunes a viernes de 9 a 15 horas y sábados de 9 a 12 horas.