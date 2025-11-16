Con shows artísticos, charlas y capacitaciones, llega la Fiesta de la Frutilla a Escobar

Por primera vez, este fin de semana, el partido de Escobar celebrará la Fiesta de la Frutilla. Con entrada libre y gratuita, el evento buscará fortalecer el vínculo entre la comunidad y los más de 50 productores que cultivan frutillas en el distrito.



Grilla de actividades:



Sábado 15 de noviembre

– 11 hs Charla sobre Técnicas de Producción de Frutilla, a cargo del ingeniero Juan Bogio.

– 11.40 hs Charla sobre Sistema de Goteo de Riego, Embalaje y Sanidad Vegetal del Cultivo, a cargo de los ingenieros Panucio y Perucioti.

– 12.20 hs: Charla sobre la producción de frutilla en Escobar, a cargo del productor Felipe Anze.

– 14.30 hs: Taller de huerta para cultivar tus propios alimentos, a cargo de personal de Escobar Sostenible.

– 15 hs: Show del Ballet de Proyección Universal.

– 16 hs: Show del ⁠Ballet Residentes Chacapos de Escobar.



Domingo 16 de noviembre

– ⁠14 hs: Show de Ludmila Prado, Nancy Prado y Ariadna Camacho

– ⁠16 hs: Caporales de Escobar, Comparsa Unión Juvenil y Alma Tarijeña



Durante ambas jornadas, de 10 a 17 horas, los visitantes podrán disfrutar de una gran feria de productores en el predio del Mercado Concentrador de Frutas (Av. de Los Inmigrantes 2431, Belén de Escobar). Allí podrán comprar cajones de fruta fresca, alimentos y productos elaborados a base de frutilla, además de propuestas gastronómicas y artesanales.