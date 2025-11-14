El próximo martes 18 de noviembre, por primera vez, se celebrará el Día del Periodista y el Comunicador Escobarense, proyecto que tuvo la adhesión de casi un centenar de periodistas, comunicadores y medios.

A partir de las 10 hs en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar (Eugenia Tapia de Cruz 1280), se llevará a cabo un encuentro con medio centenar de alumnos de colegios secundarios con orientación en Comunicación para formar parte de la charla/debate “El rol del periodismo y los medios de comunicación en Escobar” que tendrá tres periodistas como disertantes (Andrés Vivacqua, Ciro Yacuzzi, Graciela Zorilla).

El evento es abierto a la comunidad.

Cabe recordar que en el mes de octubre pasado se instituyó el 18 de noviembre como “Día del periodista y comunicador social escobarense” en conmemoración del primer ejemplar del periódico local “El actual”, dirigido por Tilo Wenner.