HCD: juró Carolina Pezzolo como concejal de La Libertad Avanza

Hoy miércoles, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar, juró Carolina Pezzolo como concejal (LLA), en reemplazo de Mariana Huber, quien tomó licencia.

Carolina es parte del equipo de la estructura que encabeza Eduardo Gianfrancesco, y una de las personas de su mayor confianza.

Desde 2023 viene trabajando codo a codo en el armado territorial. Se desempeñó como jefa de PAMI de la localidad de Maquinista Savio, y es una libertaria de la primera hora. Siempre estuvo acompañando el proyecto de Sebastián Pareja.

«Nos alegra verla asumir este nuevo desafío. Es el reflejo de lo que construimos juntos, con compromiso, coherencia y trabajo en equipo» – señaló el coordinador de La Libertad Avanza Escobar, Eduardo Gianfrancesco.

Cabe recordar que Carolina es vecina de Belén de Escobar. Proviene del sector inmobiliario, especializada en comercialización, administración y capacitación. Fue candidata a concejal en 2023 y es presidenta de la agrupación Mujeres Libertarias. Su llegada a la agencia de PAMI de Maquinista Savio se dio en abril de 2024. En junio de este año, Pezzolo sufrió una agresión por parte de un sujeto, que luego fue denunciado, mientras entregaba una silla de ruedas a un afiliado en el microestadio municipal. Debido a esto, la entonces funcionaria del PAMI, debió tomar licencia.