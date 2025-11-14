Decima Sesión Ordinaria en el HCD: Se creó el Consejo Municipal de Educación

Hoy en Honorable Concejo Deliberante de Escobar se realizó la Décima Sesión Ordinaria. Allí se aprobaron 11 proyectos con despacho de las comisiones. Entre ellas se destacan:

Se creó el programa municipal “Red sostenible para el desarrollo”, impulsado por el Departamento Ejecutivo.

Se aprobaron las ordenanzas preparatorias Fiscal y Tributaria correspondientes al año 2026.

Se aprobó la creación del “Consejo Municipal de Educación” en Escobar, para la articulación de políticas educativas municipales, provinciales y nacionales