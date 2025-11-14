Histórico: Escobar creó un Consejo Municipal de Educación que diseñará las políticas públicas del distrito

En un hecho inédito para la provincia de Buenos Aires, Escobar creó un Consejo Municipal de Educación cuyo objetivo es garantizar, desde la gestión comunal, políticas públicas que promuevan una educación integral, innovadora y equitativa en beneficio de la comunidad escobarense.

Este nuevo Consejo, que reemplazará a la Secretaría de Educación, será presidido por el intendente Ariel Sujarchuk y estará conformado ad honorem por inspectores regionales de gestión estatal y privada, directivos de los principales establecimientos educativos del distrito, el presidente del Consejo Escolar y representantes de Cooperadoras Escolares, quienes se encargarán de delinear las políticas educativas del partido de Escobar. También será función del intendente designar la vicepresidencia ejecutiva y la secretaría general.



“Desde nuestro primer día de gestión sostenemos que la educación no es un gasto sino la mejor inversión. Por eso es fundamental contar con esta mesa institucional junto a todos los actores que hacen al desarrollo de la educación para que podamos coordinar políticas públicas de manera eficiente. Agradezco a las y los concejales por apoyar esta iniciativa que es transversal a toda la sociedad escobarense”, destacó Sujarchuk.



Impulsado por el intendente y presentado por el concejal Javier Rehl, el proyecto de ordenanza fue aprobado por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante. Así, el Consejo Municipal de Educación tendrá carácter consultivo y deliberativo con el objetivo de concertar y planificar políticas públicas que abarquen a establecimientos educativos de gestión estatal y privada, articulando entre los diferentes organismos del Estado municipal, provincial y nacional que funcionan en el distrito.



“El proyecto surge de la necesidad de adecuarnos a los nuevos tiempos que demanda la sociedad con la incorporación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el mundo de la innovación. Escobar es un municipio faro en la materia y por eso entendemos que crear este Consejo Municipal de Educación implica aceptar el desafío de construir una educación de mejor calidad que sea inclusiva e integradora”, explicó el concejal Rehl.



En el texto del proyecto presentado por Rehl, se hace una breve reseña sobre las políticas educativas que implementó Sujarchuk desde su primera gestión. En este sentido, se menciona que el Municipio es en la actualidad administrador de todos los niveles de enseñanza: primera infancia, inicial, primario, secundario, superior y universitario. Asimismo, se destaca la creación del PES (Polo de Educación Superior de Escobar) que con 10 mil estudiantes brinda la posibilidad a jóvenes y adultos de realizar sus estudios terciarios, universitarios y diferentes tecnicaturas. También se resalta el funcionamiento de los Institutos de Formación Docente y Técnica que dictan cinco profesorados y cinco tecnicaturas, y el Colegio Preuniversitario Ramón A. Cereijo, que se constituyó como el primer secundario de la Universidad de Buenos Aires en la Provincia. Por último, se remarca la nueva escuela primaria municipal en Maquinista Savio y la creación de cuatro jardines municipales con casi seiscientos niños y niñas, par