La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, martes 11, hasta el domingo 16. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 17 hasta el sábado 22.
Las UGC involucradas en esta oportunidad son las siguientes: GA5 (Cayetano Bourdet e Isla Picton), GA6 (Hipólito Yrigoyen 2675), LV1 (Colectora Este y 119), LV2 (Los Cerros 575), MAT1 (Canesi 300), MAT2 (Alvear y Bancalari) y MAT3 (Reina Yolanda 975). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.
A su vez, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202. Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán severas multas.
Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana
