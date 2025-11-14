Escobar impulsa actividades por el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming

“En el taller aprendí que no todos los que te hablan por internet son quienes dicen ser. Ahora sé que no tengo que aceptar a desconocidos ni compartir fotos personales”, contó Valentina de 16 años, una de las participantes de las capacitaciones sobre grooming -acoso sexual a menores de edad en redes llevado adelante por adultos que se hacen pasar por chicas y chicos- que se realizan en distintas escuelas del distrito y una de las tantas actividades que la Municipalidad de Escobar lleva adelante a través de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia.



En ese sentido, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, este 13 de noviembre tendrá lugar una jornada a las 14 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) y en la Plaza Emilio Mitre (Av. Villanueva y Maipú, Ingeniero Maschwitz), con el fin de prevenir el acoso sexual en línea y brindar herramientas de protección a las infancias y adolescencias. Esta propuesta se suma a los talleres y capacitaciones que la Municipalidad desarrolla durante todo el año en escuelas, centros comunitarios y organizaciones sociales.



“Estas charlas nos ayudan a entender que siempre podemos pedir ayuda y hablar con alguien si algo nos hace sentir incómodos en internet”, contó Brisa, una chica de 16 años que participó de los talleres realizados en la Escuela N° 21 de Maquinista Savio llevados a cabo entre la Dirección de Niñez y la Escuela de Liderazgo (ELi), la iniciativa impulsada por la Municipalidad de Escobar que acompaña a las nuevas generaciones promoviendo el desarrollo de jóvenes activos, responsables y conscientes del entorno en el que viven.



“No es la primera vez que lo veo, lo escuché muchas veces y es un delito muy peligroso porque son chicos que no están conscientes de lo que están haciendo o lo que están mandando a adultos”, agregó Tomás de 15 años. Por su parte, Elías de 17 años también compartió su parecer de lo aprendido en el encuentro: “La charla estuvo buenísima porque aprendimos sobre cómo hoy en día normalizamos que el internet es cosa de los chicos, pero en realidad también tiene que ser cosa supervisada por un adulto. El significado de esto, del tema de las redes sociales, es algo a lo que hay que prestarle mucha atención porque nunca se sabe quién está atrás de las redes”. Además de las charlas brindadas, se ofrece asesoramiento, contención y seguimiento psicológico a quienes hayan atravesado situaciones de esta índole, en articulación con los organismos judiciales correspondientes.



Desde el Municipio se destaca la importancia de trabajar de manera responsable, involucrando tanto a las instituciones como a la comunidad en su conjunto, para fortalecer la prevención y acompañar a las familias. Para consultas o asesoramiento, se puede acudir al equipo de demanda espontánea, que atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas en la Secretaría de Desarrollo Social (Colectora Este 659, Belén de Escobar) o escribir a direcciondeninez@escobar.gob. ar . Además, las instituciones y organizaciones que deseen solicitar talleres de capacitación pueden hacerlo escribiendo al mismo mail o a través del chatbot Flora.