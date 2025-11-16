Barreras bajas en Escobar por un conflicto entre trabajadores y el Gobierno Nacional

Un conflicto de larga data entre la empresa Trenes Argentinos, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, y la Unión Ferroviaria hace que algunos pasos a nivel de Belén de Escobar permanezcan cerrados, incluso en momentos de alto tránsito vehicular. Estas bajas son sorpresivas, lo que impide la realización de operativos de tránsito que permitan mitigar la situación. Por lo general, estos cortes afectan los cruces de Don Bosco, Paseo de Julio, Travi, César Díaz y Estrada, generando importantes demoras en la circulación.



El conflicto tiene origen en despidos de trabajadores ferroviarios y la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo que derivó en medidas de fuerza sorpresivas por parte de los gremios, entre ellas la interrupción del servicio de guardabarreras.



Desde hace tiempo el Municipio de Escobar viene reclamando ante la empresa estatal Trenes Argentinos que encuentre una pronta solución a este conflicto. La comunicación con la empresa es permanente. Además, se mantuvieron encuentros con representantes de la Unión Ferroviaria.



Cabe aclarar que la barrera de la calle Zabala, en Garín, se encuentra cerrada desde hace algunos días pero por obras de reparación que lleva adelante Trenes Argentinos.