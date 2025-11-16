Finde en Escobar: la Fiesta de la Frutilla, JuveActiva y “Tattoo Fest & Wheels” son los eventos destacados

Llega otro fin de semana al partido de Escobar y una vez más se encuentra cargado de múltiples actividades ideales para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la primera edición de la Fiesta de la Frutilla, la jornada JuveActiva y el evento de tatuajes “Tattoo Fest & Wheels”, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan hoy, a las 16:30 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de freestyle y clases de básquet. Luego, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar) tendrá lugar la exposición de arte “Maestro Carboni”. Además, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se desarrollará el habitual taller de danza urbana. A la misma hora, en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará la médium Arístida con su espectáculo “¿Querés Conectar con tus Seres Queridos?”.



El sábado, a partir de las 10 horas en el predio del Mercado Concentrador de Frutas (Av. de Los Inmigrantes y Bomberos Voluntarios, Belén de Escobar), tendrá lugar la primera edición de la Fiesta de la Frutilla. El evento contará con una gran feria de productores locales donde se podrán comprar cajones de fruta fresca, alimentos y productos elaborados a base de frutilla, además de propuestas gastronómicas, artesanales y shows en vivo. La experiencia se repetirá el domingo con entrada libre y gratuita.



También el sábado, a las 10 horas, habrá una nueva edición del “Tattoo Fest & Wheels”, el evento de tatuajes que se desarrollará en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) y que contará con una gran variedad de expositores, una exhibición de autos clásicos, motos, concurso de pin-up, música en vivo, feria de artesanos, patio gastronómico y mucho más. La experiencia se repetirá el domingo y, para finalizar el evento, habrá un show a cargo de la banda de rock Viejas Locas. A la misma hora, en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el taller de percusión Metabombo del profesor Camilo Carabajal. Por la noche, a las 20 horas, el Centro Cultural Campiglia llevará adelante el encuentro de música “Amigos del Chamamé”.



Por último, el domingo el Cine Italia proyectará las películas “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” a las 16 horas, y “Depredador: Tierras Salvajes” a las 19:30 y 22 horas.