Garín: asesinaron y descuartizaron a un hombre de 39 años

Una averiguación de paradero derivó en un estremecedor crimen narco, en el que un vecino de la localidad de Garín, fue brutalmente asesinado y descuartizado. La Policía halló sus restos en inmediaciones del puente Zárate Brazo Largo y detuvo a varios sospechosos. Según las primeras hipótesis, lo mataron por un conflicto relacionado a la venta y el consumo de estupefacientes.

La víctima se llamaba Francisco Javier Saragonza (39) y era un ex convicto. El macabro hallazgo de su cadáver se produjo en la noche del lunes, en un basural situado en las cercanías de una arenera, en inmediaciones del puente Zarate Brazo Largo y a cien metros aproximadamente de la Ruta Nacional 12.

Agentes de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Escobar hallaron el cadáver del hombre completamente desmembrado y en avanzado estado de descomposición. Sus restos habían sido colocados en cuatro bolsas, que estaban diseminadas en el predio y a varios metros de distancia unas de otras.

Las diligencias judiciales y policiales comenzaron el pasado martes 4 de noviembre, cuando Mabel Edith Rodríguez (65), denunció en la Ayudantía Fiscal de Garín la desaparición de su hijo, Francisco Saragonza. Según consta en el expediente, la mujer dijo que llevaba dos días sin verlo ni saber nada de él, mencionando también que Rodríguez era adicto a consumir estupefacientes y que participaba en actividades de narcomenudeo en una finca situada en la calle Hipólito Yrigoyen al 2900.

Los investigadores comprobaron que Saragonza era un ex recluso, que tenía antecedentes por asesinato y robos. Había recuperado la libertad a mediados de 2023.

Con el avance de la investigación, los agentes de la comisaría Escobar 3ra y de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Escobar determinaron que Saragonza había sido asesinado en Garín.

En base a los datos aportados a la causa, los policías realizaron el viernes 7, un allanamiento en la vivienda mencionada por la mujer cuya requisa arrojó resultados negativos. Pero en proximidades de ese domicilio, los agentes apresaron a un joven de 26 años que sería el autor material del asesinato. El sospechoso, de apellido Doello, confesó que había matado a Saragonza.

La versión que más circula es que el ex convicto habría intentado robarle estupefacientes.

Durante los días siguientes, la Policía realizó múltiples allanamientos en Garín, Benavídez y Rincón de Milberg. Los procedimientos culminaron este jueves con la detención de varios sospechosos presuntamente involucrados en el crimen. En los operativos también se secuestraron dos autos que habían sido detectados por las cámaras de seguridad del COZ (Centro de Operaciones Zárate), además de varios teléfonos celulares que serán peritados.

Dos de los sospechosos fueron detenidos en Garín, uno de ellos de 29 años, fue capturado en una vivienda situada sobre la calle Pringles al 2700, casi en el cruce con La Rioja. A otro, de 25, lo arrestaron en un domicilio de Hipólito Yrigoyen al 3100, esquina con De La Paz y sería un familiar del primer aprehendido. En ese lugar, además, la Policía incautó un Citroën C3, que habría sido utilizado para trasladar el cadáver de Saragonza.

El último detenido es un joven de 19, a quien la Policía arrestó en un domicilio de la calle Ingeniero White al 2000, entre Tuyutí y Anchorena, en la localidad de Rincón de Milberg, perteneciente al partido de Tigre.

Por último, sobre la calle Córdoba al 2000, en la localidad de Benavídez, la Policía secuestró un VW Gol negro. Este vehículo también habría sido usado por la banda para trasladar el cadáver hasta Zárate.

En cuanto a la mecánica, del crimen, los investigadores tendrían certificado que Saragonza se dirigió desde su casa al domicilio mencionado por su madre, al llegar lo habrían dejado pasar y le efectuaron un disparo en la nuca con un arma calibre 38 que le causó la muerte.

Agentes policiales también llevaron adelante un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N°21 de Campana, donde está alojado el padre del joven de 19 años, quien se encuentra preso por narcomenudeo y es el propietario de la vivienda de la calle Yrigoyen en la que se efectuo el crimen; y además no se descarta que haya sido él quien dio la orden de ejecutarlo.

Los cuatro detenidos están siendo investigados bajo el cargo de “Homicidio Calificado por Ensañamiento y Alevosía”.

La investigación es llevada a cabo por el fiscal Claudio Aundjian y la instructora fiscal de Garín, Andrea Parga.