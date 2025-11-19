Escobar participó del 4° Encuentro de Intendentes de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial

El partido de Escobar formó parte del 4º Encuentro de Intendentes de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), realizado en la ciudad de Mendoza. Este espacio reunió a autoridades locales, equipos técnicos, organismos multilaterales y especialistas del ecosistema Govtech, con el objetivo de compartir avances y fortalecer la adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas a la gestión pública.



En representación del intendente Ariel Sujarchuk, asistió el secretario General del Municipio de Escobar, Beto Ramil. “Presentamos el trabajo que venimos desarrollando en Escobar: el crecimiento de Flora, la expansión de Mi Bus + Observatorio Urbano, las herramientas de seguridad inteligente y nuestro marco de uso ético y responsable de la IA, el primero del país. Además, comenzamos a proyectar la agenda 2026 junto a municipios de toda la Argentina, para seguir impulsando un Estado DASE: dinámico, ágil, sencillo y eficiente”, expresó Ramil.



Del encuentro participaron nueve ciudades que forman parte de CIIAR: Escobar, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Pilar, Rosario, Salta, San Miguel de Tucumán y Tres de Febrero. Cabe destacar que en julio Escobar fue sede del 3º encuentro de CIIAR, donde se constituyó formalmente el Consejo Directivo de la Coalición.



En septiembre, el Municipio lanzó el Observatorio de Movilidad, desarrollado junto a Google, Ualabee y Waze, que brinda información en tiempo real sobre demoras, incidentes y desvíos para mejorar la circulación. A su vez, incorporó a Escobar 360° el planificador de viajes Mi Bus, que permite a quienes usan transporte público encontrar la opción más rápida y conveniente, con combinaciones dentro y fuera del distrito y horarios actualizados de todas las líneas.



En octubre, Escobar se convirtió en el primer municipio del país en sancionar una ordenanza para regular el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la gestión pública.



Recientemente, el asistente virtual Flora fue galardonado en los Premios INARIA 2025, organizados por el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial. El Municipio de Escobar recibió este reconocimiento por la implementación del chatbot y por su incorporación de tecnologías de última generación para mejorar la gestión pública y la atención a los vecinos.