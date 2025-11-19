Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 17, hasta el domingo 23. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 24 hasta el sábado 29.



Las UGC involucradas en esta oportunidad son las siguientes: BE7 (Las Orquídeas 1893), IM1 (Maipú 1361), IM3 (Anahí y Núñez) y 24F1 (Ingeniero Pablo Marín, e/ S. Ortiz e Islas Malvinas). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.



A su vez, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202. Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán severas multas.