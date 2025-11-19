Abre la convocatoria para cubrir cargos docentes en la Escuela Primaria Municipal de Maquinista Savio

La Escuela Primaria Municipal “Emilio Alberto Arévalo” de Maquinista Savio abre la convocatoria para cubrir cargos docentes en el ciclo lectivo 2026. El llamado abarca cargos de maestra o maestro de grado, auxiliar y profesor.



Hasta el 15 de diciembre se recibirán postulaciones para los cargos de maestra/o de grado, auxiliar, profesor/a de Inglés, profesor/a de Artística, Lenguaje Teatral, Expresión Corporal para el área de Inglés (nivel B2), y profesor/a de Informática para el área de Robótica. Entre los requisitos se encuentra poseer título habilitante, y se valorará la experiencia en la creación de proyectos que integren distintas áreas y estilos de aprendizaje.



Los y las aspirantes deberán completar el formulario disponible en https://forms.gle/ 2zb4w86ZpF7tmQmLA adjuntando la documentación requerida. Para consultas sobre cargas horarias, perfiles académicos y documentación adicional, comunicarse al correo escuelaprimariamunicipal@ escobar.gob.ar