La Escuela Primaria Municipal “Emilio Alberto Arévalo” de Maquinista Savio abre la convocatoria para cubrir cargos docentes en el ciclo lectivo 2026. El llamado abarca cargos de maestra o maestro de grado, auxiliar y profesor.
Hasta el 15 de diciembre se recibirán postulaciones para los cargos de maestra/o de grado, auxiliar, profesor/a de Inglés, profesor/a de Artística, Lenguaje Teatral, Expresión Corporal para el área de Inglés (nivel B2), y profesor/a de Informática para el área de Robótica. Entre los requisitos se encuentra poseer título habilitante, y se valorará la experiencia en la creación de proyectos que integren distintas áreas y estilos de aprendizaje.
Los y las aspirantes deberán completar el formulario disponible en https://forms.gle/
Abre la convocatoria para cubrir cargos docentes en la Escuela Primaria Municipal de Maquinista Savio
