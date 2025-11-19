Escobar celebró por primera vez el Día del Periodista y el Comunicador Social

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar fue escenario el martes 18 de noviembre de la primera celebración del Día del Periodista y el Comunicador Escobarense, una jornada en la que estudiantes secundarios ocuparon las bancas de los ediles y participaron de un encuentro con referentes del periodismo local.

Alumnos y alumnas de colegios secundarios con orientación en comunicación de distintas localidades del partido fueron protagonistas de este encuentro especial. La actividad comenzó con un desayuno de recepción, tras lo cual Martín Pozzo (director de Radio Cromo Escobar y revista La Negra) dio inicio al evento explicando los objetivos del proyecto que dio origen a esta conmemoración, aprobado por unanimidad el pasado 8 de octubre.

El momento central de la jornada fue la charla-debate «El rol del periodismo y los medios de comunicación en Escobar», que contó con la participación de tres destacados periodistas: Andrés Vivacqua (director de El Deportivo Magazine, El Deportivo Web y conductor de Piedra Libre en Radio Cromo Escobar), Ciro Yacuzzi (director de El Día de Escobar y revista Día 32) y Graciela Zorrilla (directora de Escobar a Diario). Tras sus exposiciones, los estudiantes formularon preguntas que enriquecieron el intercambio.

El evento contó con la presencia de concejales, funcionarios, periodistas, comunicadores y vecinos de Escobar.

La fecha elegida para esta conmemoración, instituida en octubre pasado mediante ordenanza, recuerda la publicación del primer ejemplar del periódico local «El Actual» (18 de noviembre de 1964), dirigido por Tilo Wenner, pionero del periodismo en el partido.