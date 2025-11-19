Maquinista Savio: Asesinan a un hombre con un tiro en la cabeza

El lunes pasado, alrededor de las 22.30 hs., a través de un llamado del 911, personal policial de la comisaria de Maquinista Savio fue desplazado hacia la calle Catamarca al 1300 de esa localidad, donde habría un herido de arma de fuego. Al llegar al lugar, encuentran a un hombre que fue identificado como Rubén Darío Maldonado (55), el cual tenía un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza. Se solicita la presencia del Same que traslada al herido a la UDP de Garin, donde fallece alrededor de las 23.35 hs.. De las investigaciones realizadas se constata que el imputado del hecho seria Jesús Guerreño (25), con domicilio en el lugar del hecho, quien fue hallado en la localidad de San Fernando y detenido por “Homicidio Calificado por el uso de Arma de Fuego”.

Intervinieron personal de la Sub DDI, personal de la policía científica, personal de distintas comisarías.