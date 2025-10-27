Sujarchuk: “la educación es el eje en el cual se construye igualdad, desarrollo y futuro”

El intendente Ariel Sujarchuk y el presidente de la Fundación María de Guadalupe, Ricardo Torres, recorrieron distintas instituciones del sistema educativo municipal para fortalecer el trabajo conjunto en materia de inclusión, formación y oportunidades para estudiantes de todo el distrito. Durante la jornada visitaron el Jardín de Infantes “El Cedro”, el Polo de Educación Superior y el Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo, donde dialogaron con autoridades y equipos educativos sobre los programas actuales y los desafíos del presente.



“En Escobar creemos que la educación no es un servicio más del Estado, sino el eje desde el cual se construye igualdad, desarrollo y futuro. Por eso impulsamos alianzas con organizaciones que desde el territorio trabajan junto a la comunidad, porque estamos convencidos de que la transformación real empieza cuando el Estado está presente donde más se lo necesita”, afirmó Sujarchuk.



Como ejemplo de estas alianzas se destaca el Colegio Rosario Vera Peñaloza, ubicado en Garín, que actualmente recibe a 375 alumnos y acaba de cumplir su primer año de funcionamiento. Fue construido sobre un terreno cedido por la Municipalidad de Escobar, con el propósito de ampliar la oferta académica del distrito y garantizar más oportunidades educativas para las familias del territorio. A propósito de esa obra, Torres expresó: “La educación es la única herramienta capaz de transformar de verdad la vida de una persona. Soy un producto de la educación pública y sé lo que significa que exista un Estado que iguale oportunidades. Experiencias como las que vi hoy en Escobar demuestran que, cuando se trabaja con calidad, escucha y compromiso real, los chicos de los contextos más vulnerables tienen la posibilidad de salir adelante”.