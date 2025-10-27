Escobar fue sede del primer Congreso de Deportes para Personas con Discapacidad

En el microestadio municipal de Matheu, se llevó adelante el Primer Congreso de Actividad Física y Deporte para Personas con Discapacidad, organizado por el Observatorio de Discapacidad local junto con el Centro de Entrenadores Deportivos de Alto Rendimiento (CEDAR) y la Municipalidad de Escobar. La jornada reunió a 250 participantes entre deportistas, profesores y especialistas con el objetivo de fomentar la inclusión a través del deporte.



“Es importante saber que existe deporte para chicos con discapacidad, ya que muchas veces en las escuelas, por falta de conocimiento, cuando hay un alumno con discapacidad lo dejan de lado. No creo que sea por maldad, sino por desconocimiento sobre qué hacer con ese chico o qué deporte puede practicar”, explicó Sergio Masanelli, competidor escobarense de boccia.



Los principales objetivos del evento fueron compartir experiencias, crear redes de apoyo y fortalecer el acceso equitativo a la actividad física y deportiva. “La mejor manera de incluir a las personas es a través del deporte. Además, esto contribuye a tener una vida social más activa. Para una persona con discapacidad es fundamental salir, porque lo primero que suele hacer es quedarse en su casa. Al tener una actividad deportiva o social, puede aprovechar la vida de la mejor manera”, agregó Fabián Bustos, director municipal del área de Discapacidad.