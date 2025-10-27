Más de 80 Cooperadoras Escolares recibieron nuevos subsidios municipales

La Municipalidad de Escobar entregó $300.000 a 87 Cooperadoras Escolares del distrito, en el marco del segundo tramo de subsidios para acompañar y fortalecer el funcionamiento cotidiano de las escuelas públicas del distrito.



El acto tuvo lugar en la plaza Lambertuchi de Belén de Escobar y contó con la presencia del secretario general Beto Ramil, en representación del intendente Ariel Sujarchuk, junto a directivos, docentes y auxiliares.



La primera entrega de subsidios se realizó el 16 de julio de este año, y con esta segunda etapa cada Cooperadora alcanzó un total de $600.000 recibidos en lo que va de 2025.



“Cooperadoras que Hacen” es un programa municipal impulsado por Sujarchuk desde 2023 para acompañar a aquellas escuelas que aún no lograron conformar formalmente sus Cooperadoras ante la Provincia. La iniciativa brinda asesoramiento técnico y legal, facilita trámites ante organismos como ARCA y otorga subsidios económicos para atender necesidades urgentes.