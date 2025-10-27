Finde en Escobar: la comedia “Tus Buenas Chauchas” y competencias de destrezas deportivas son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la obra teatral “Tus Buenas Chauchas”, la jornada JuveActiva y el campeonato de Skateboarding, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan hoy, a las 19 horas en el Museo Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), donde se realizará la Maratón Teatral para Adultos que contará con una muestra de las obras del taller a cargo de la profesora Diana Lelez. Más tarde, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), tendrá lugar el habitual taller de danza urbana. Por la noche, a las 20 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se podrá disfrutar de la comedia teatral “Tus Buenas Chauchas” a las 20 horas, protagonizada por Victoria Arrabaça.

El sábado, a partir de las 10 horas en el skatepark de la plaza El Dorado (Av. El Dorado y La Plata, Ingeniero Maschwitz), se realizará un campeonato de Skateboarding con modalidad para iniciantes, principiantes y amateur. En caso de lluvia, la actividad será suspendida. A la misma hora, en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar el taller de percusión Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Por la tarde, a las 17 horas en el Museo Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se llevará adelante el evento “Encuentros Vivenciales” de María Ruiber. Luego, a las 18 horas en el Teatro Seminari, habrá una función del espectáculo “Constelaciones Familiares” de Diana Kolankowsky. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Teléfono Negro 2” a las 16:30 y 19 horas, y “Frankenstein” a las 21:30 horas.