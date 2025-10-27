El triunfo nacional de La Libertad Avanza impactó en Escobar

Con una diferencia aproximada de tres puntos, La Libertad Avanza (44%) se impuso en el partido de Escobar a la lista de Fuerza Patria (41%) y replicó la leve ventaja que obtuvo en la mayoría de los distritos del país en estas elecciones nacionales.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió ganar en los circuitos de Belén de Escobar, Loma Verde, Ingeniero Maschwitz y Matheu. En tanto Fuerza Patria (FP) conquistó Garín/24 de Febrero y Maquinista Savio.

Los resultados en Escobar contrastan con los registrados durante las elecciones provinciales de septiembre, donde se pusieron en juego los cargos locales de concejales y consejeros escolares con un contundente apoyo a la gestión del intendente Ariel Sujarchuk.

En esa ocasión, la lista de Fuerza Patria Escobar cosechó el 52% de los votos contra 34% y logró una diferencia de 18 puntos frente a la lista de La Libertad Avanza. Sin embargo, el apoyo a Fuerza Patria a nivel nacional fue muy distinto.