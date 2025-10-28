Eduardo Gianfrancesco: «Sé que lo dieron todo»

La Libertad Avanza se impuso por 3,5 puntos a Fuerza Patria en el distrito. Tras el triunfo en los circuitos de Belén, Loma Verde, Ingeniero Maschwitz y Matheu, el representante de Javier Milei en Escobar agradecía a su equipo de trabajo y a los ciudadanos que acompañaron con su voto.

Anoche desde el búnker de LLA, en el Hotel Libertador, Eduardo Gianfrancesco decía: «Mi agradecimiento a cada uno de los fiscales que defendió las urnas, a los encargados y capacitadores. Sé que lo dieron todo.

Les hago llegar el saludo y las felicitaciones de nuestro Presidente.

Todo este esfuerzo fue por la transformación que está en marcha, porque creemos que este es el camino correcto para que la Argentina se ponga de pie.

Nos consolidamos como oposición en el distrito, y en 2027 ¡vamos por la intendencia, vamos por todo!– dijo el principal referente de LLA en Escobar y remató: «¡Viva la Libertad, carajo!»