Pilar fue uno de los distritos peronistas que quedo fuera de la ola violeta

Fuerza Patria le ganó a La Libertad Avanza por casi 2,5 puntos, en una elección ajustada. Las claves territoriales del voto. Los derrotados de la región.

Aunque lejos del aplastante triunfo de septiembre, cuando la lista del achavalismo se impuso a la boleta libertaria por más de 30 puntos de ventaja -60,72% contra 28,95%-, esta vez la victoria fue agónica. Con el 100% de las mesas escrutadas, la lista de candidatos a diputados nacionales que encabezó Jorge Taiana fue primera en el distrito con un 43,7% de los votos, por sobre la boleta que llevó a Diego Santilli como primer postulante, que obtuvo un 41,3%.

Una recorrida por la distribución territorial de los votos muestra que Derqui, Lagomarsino, Del Viso y Manuel Alberti fueron claves para que Fuerza Patria pudiera capear el temporal violeta. La lista que encabezó Jorge Taiana ganó por amplios márgenes en esas localidades, aunque la avalancha de votos fue menor que en las provinciales y municipales.

El triunfo de repitió en San Alejo, Agustoni y La Lomita –la Tribarrial- aunque con menos diferencia.

La Libertad Avanza ganó en Pilar Centro, Villa Rosa, Fátima, Manzanares y La Lonja. Algunos triunfos fueron contundentes, pero en zonas con menos electores que las que ganó el peronismo.

Además de Pilar, otros municipios esquivaron la ola violeta en la Primera sección. Uno de los que mejores resultados obtuvo fue el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que retuvo para Fuerza Patria el 51% de los votos, frente al 31% de La Libertad Avanza. El segundo mejor resultado fue para Malvinas Argentinas. El intendente Leonardo Nardini ya había logrado los mejores números en septiembre: esta vez, la diferencia fue 50% a 34%.

Le siguen Moreno, con Mariel Fernández (49% a 33%); Merlo, con Gustavo Menéndez (47% a 32%), Hurlingham, con Damián Selci (43% a 38%); San Fernando, con Juan Andreotti (42% a 41%), Ituzaingó, con Pablo Descalzo, y San Martín, con Fernando Moreira, ambos distritos con igual resultado (42% a 40%). Por su parte, perdió en Escobar, Donde Ariel Sujarchuk mantuvo el 40,35% frente al 43,87% de La Libertad Avanza.

En el conurbano sur, el peronismo ganó en todos los municipios grandes. En Florencio Varela, de Andrés Watson, ganó por la mayor diferencia: 51% frente al 30% de La Libertad Avanza.

En Almirante Brown, Mariano Cascallares se quedó con el 49% de los votos frente al 33%. Le siguen La Matanza (48% a 32%), Lomas de Zamora (48% a 35%), Avellaneda (47% a 36%), Berazategui (46% a 36%), Lanús (45% a 36%), Quilmes (45% a 37%) y Ezeiza (44% a 38%).

En Berisso, Fabián Cagliardi ganó 44,77% a 37,57% y en Ensenada, Mario Secco logró un triunfo aplastante: fue 52,85 a 32,03.

El Presidente Perón, donde gobierna Blanca Cantero, el resultado fue 47,67% a 32,33% en favor del oficialismo y en San Vicente, con Nicolás Mantegazza a la cabeza Fuerza Patria ganó 47,63% a 36,42%.