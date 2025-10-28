Interes general

Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

27 octubre, 2025
Realidades de Escobar

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 27, hasta el domingo 2 de noviembre. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 3 hasta el sábado 8. 

Las UGC involucradas en esta oportunidad son las siguientes: BE8 (Kennedy 10), GA3 (Lavalle 4060) y 24F1 (Ingeniero Pablo Marín, e/ S. Ortiz e Islas Malvinas). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.

Asimismo, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202. Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán severas multas.