El Municipio promueve la salud infantil en escuelas primarias del distrito junto a La Casa de Ronald McDonald

A través de la articulación entre la Municipalidad de Escobar y La Casa de Ronald McDonald, se profundizaron las acciones de promoción de la salud y el bienestar infantil en distintas escuelas primarias del distrito. La iniciativa permitió ampliar la cobertura de servicios y garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación, pilares de las políticas públicas que el Municipio sostiene y fortalece de manera permanente.



Durante las jornadas, profesionales de La Casa de Ronald McDonald y del sistema de salud municipal realizaron controles médicos en pediatría, odontología y oftalmología, alcanzando a más de 430 chicos. Además, 418 chicos participaron de talleres educativos donde se abordaron hábitos saludables, higiene personal y bucal, prevención del bullying y cuidado del ambiente, mediante actividades lúdicas y materiales pedagógicos. Como resultado de los controles oftalmológicos, 20 niños recibirán anteojos para mejorar su visión y favorecer su desarrollo escolar.



En esta oportunidad, las actividades se desarrollaron en las escuelas primarias Nº 8, Nº 21, Nº 24, Nº 35 y en la Primaria Municipal Emilio Arévalo, con una amplia participación de docentes y estudiantes.



Con estas acciones, el Municipio de Escobar continúa consolidando sus políticas públicas de salud y educación, impulsando estrategias de prevención y bienestar que promueven el desarrollo integral de las y los estudiantes del distrito.