Del Viso: En un allanamiento, recuperan una camioneta robada en Escobar

El operativo se llevó a cabo en una casa ubicada en Juan Manuel Blanes al 1500 donde la policía buscaba a un sujeto acusado de asaltar un negocio ubicado en la calle Argerich al 1800 del barrio Villa Del Carmen, de donde habría sustraído unos 70 mil pesos. La denuncia fue realizada por la dueña del comercio, una mujer de 45 años.

Con el material fílmico y las declaraciones testimoniales obtenidas, el juez de Garantías N° 7 a cargo de Walter Saettone dictó una orden de allanamiento en el domicilio que habitaría el acusado.

En la propiedad fue hallada la suma de 75.000 pesos en efectivo y también fue secuestrada una camioneta marca Volkswagen Amarok V6 de color blanca sin patente colocada que se encontraba oculta detrás de la vivienda. Dicho automotor, a través de la consulta al sistema de antecedentes, arrojó un pedido de secuestro activo con fecha del 1 de enero de 2025 a solicitud de la Comisaria Escobar 3ra- Garin -con intervención de la UFI N° 5 de Escobar, en un hecho caratulado «Robo calificado de automotor agravado por el uso de arma de fuego».

En el allanamiento fueron identificados los moradores de la vivienda, un hombre de 24 años y cuatro mujeres de 33, 34, 37 y 64 años. No obstante, el delincuente buscado no fue hallado.

Participó personal de la Comisaria Pilar 3ra; Pilar 4ta, el GAD Pilar (Grupo de Apoyo Departamental). La causa fue caratulada como «Allanamiento por hurto. Aprehensión por encubrimiento agravado. Secuestro automotor», por la UFI Nro. 1 a cargo de Raúl Casal.