Cierra la planta SKF de Tortuguitas: 150 trabajadores despedidos

La multinacional sueca, que lleva casi un siglo de producción en el país, confirmó que dejará de fabricar localmente para importar desde Brasil.

El proceso de desindustrialización que atraviesa la Argentina sumó un nuevo capítulo: la empresa de rodamientos SKF anunció que cerrará su planta de Tortuguitas, situación que lleva a la pérdida de 150 puestos de trabajo.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, lamentó el cierre de la planta y expresó: «Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado», tras mantener un encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva.

En el mismo sentido, Furlán agregó: «SKF se va a reconvertir en importadora y perdemos puestos de trabajo”.

En cuanto a la situación de los trabajadores despedidos, trascendió que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino para garantizar que perciban la indemnización correspondiente y buscar un acuerdo que contemple un pago superior a lo establecido por ley.