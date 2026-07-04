Abrió la inscripción para la segunda edición de Savio Corre

Ya se encuentra abierta la inscripción para la segunda edición de “Savio Corre”, una propuesta deportiva y recreativa organizada por la Municipalidad de Escobar que se realizará el domingo 26 de julio en el barrio Altavista de Maquinista Savio.

La competencia contará con distintas modalidades: una Carrera Kids de 750 metros destinada a niños y niñas de hasta 12 años, una prueba participativa de 3 kilómetros y una carrera competitiva de 10 kilómetros fiscalizada por la Federación Atlética Metropolitana (FAM). Además, habrá premiación general y por categorías.

La iniciativa está dirigida a vecinos y vecinas de todas las edades y busca promover la actividad física, los hábitos saludables y el encuentro comunitario a través del deporte. Quienes deseen participar podrán inscribirse a través de la plataforma Escobar 360. El valor de la inscripción es de $5.000 para las carreras de 3 y 10 kilómetros, mientras que la modalidad Kids será gratuita. El retiro del dorsal y chip se realizará el sábado 25 de julio, de 9 a 16 horas, en Mocoví y Araucanos, también en el barrio Altavista. Los kits serán entregados a todas las personas inscriptas.

*Las carreras participativas y competitivas comenzarán a las 8 horas en la esquina de las calles Mocoví y Araucanos, mientras que el horario de largada de la carrera kids será a las 10:30 hs.* Durante el evento también habrá emprendedores locales, música en vivo a cargo de DJs y distintos espacios recreativos para toda la familia. Asimismo, los competidores contarán con puestos de hidratación y entrega de frutas.