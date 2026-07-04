Temaikèn incorpora personal para distintas áreas en el bioparque de Escobar

Un nuevo proceso de selección de personal volvió a activarse en uno de los principales espacios de conservación y educación ambiental de la Argentina. En esta oportunidad, el bioparque Temaikèn abrió varias búsquedas para incorporar trabajadores a su predio de Escobar, donde desarrolla actividades vinculadas al cuidado de la fauna, la protección de la biodiversidad y la atención de miles de visitantes durante todo el año.

Administrado por la Fundación Temaikèn, el bioparque se consolidó como uno de los principales referentes nacionales en conservación, investigación científica, educación ambiental y bienestar animal. Su misión es proteger la naturaleza mediante programas de rescate, rehabilitación, reproducción de especies amenazadas y concientización ambiental.

Inaugurado el 20 de julio de 2002, el predio ubicado sobre la ruta provincial 25 cuenta con más de 34 hectáreas especialmente acondicionadas, que recrean distintos ambientes naturales de la Argentina y del mundo. En ellas habitan más de 7.400 animales pertenecientes a 385 especies, entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.

Además del recorrido abierto al público, el complejo alberga un Hospital Veterinario, un Centro de Recuperación de Especies, laboratorios de investigación y programas destinados a la reproducción y reintroducción de fauna silvestre. A través de la Fundación Temaikèn también impulsa proyectos en distintos puntos del país, capacitaciones para profesionales y actividades educativas dirigidas a escuelas, universidades y organizaciones.

La organización complementa estas acciones con otros espacios dedicados a la preservación de la biodiversidad, entre ellos un Centro de Rescate de 18 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y una Reserva Natural de 168 hectáreas en la localidad de San Ignacio, provincia de Misiones, donde lleva adelante programas de investigación y protección de especies y ecosistemas.

La sede de Escobar constituye el eje central de todas estas actividades y reúne equipos interdisciplinarios integrados por veterinarios, biólogos, cuidadores, educadores ambientales, técnicos y otros profesionales especializados que trabajan diariamente en el bienestar de los animales y el desarrollo de proyectos científicos y educativos.

Entre sus principales atractivos se destacan el acuario, que recrea ecosistemas acuáticos argentinos mediante más de un millón de litros de agua marina y alberga especies como tiburones y rayas, y El lugar de las Aves, considerado el aviario más grande de Sudamérica, donde los visitantes recorren senderos entre ejemplares que vuelan en semilibertad.

El recorrido también incluye La Chacra, un espacio de educación ambiental con animales de granja, y el sector Planeta Vida, que alberga un cine 360° con experiencias audiovisuales inmersivas sobre la naturaleza.

Cómo postularse para trabajar en Temaikèn

En el marco de sus actividades en Escobar, la Fundación Temaikèn mantiene abiertas distintas búsquedas laborales para incorporar personal en áreas vinculadas al bienestar animal, la coordinación operativa y la atención al visitante. Las vacantes son presenciales y se desarrollarán en el predio del bioparque.

Coordinador de Cuidadores.

La institución busca incorporar un profesional que tendrá a su cargo la coordinación de los equipos de cuidadores. Deberá garantizar el cumplimiento de los procesos de bienestar animal, la limpieza de ambientes, el seguimiento sanitario y la organización de las tareas operativas.

Además, deberá coordinar actividades de entrenamiento y enriquecimiento ambiental, mantener la comunicación con las áreas de Veterinaria, Nutrición y Atención al Visitante y operar el sistema ZIMS.

Requisitos:

Secundario completo.

Se valorarán estudios o formación en Biología, Veterinaria, Tecnicatura en Conservación, Uso y Control de Recursos Naturales o carreras afines.

Experiencia comprobable en funciones similares.

Disponibilidad full time para trabajar durante la semana, fines de semana y feriados.

Beneficios:

Contratación por tiempo indeterminado.

Medicina prepaga.

Almuerzo.

Guías de Atención al Visitante

También se encuentra abierta una convocatoria para incorporar guías que desarrollen actividades de educación ambiental destinadas a familias, niños, jóvenes y establecimientos educativos dentro del bioparque.

Requisitos:

Estudiantes avanzados o graduados de Turismo, Tiempo Libre y Recreación o profesorados de Nivel Inicial, Primario, inglés o Educación Física.

Experiencia en educación no formal.

Disponibilidad para trabajar días de semana, fines de semana y feriados.

Se valorará el dominio bilingüe de inglés.

Modalidad:

Contratación eventual en relación de dependencia con Fundación Temaikèn.

Cuidador de Animales

Otra de las búsquedas apunta a incorporar cuidadores de animales para desempeñarse en las tareas diarias de alimentación, limpieza, observación, entrenamiento y enriquecimiento ambiental. También deberán interactuar con los visitantes durante distintas actividades.

Requisitos:

Secundario completo.

Se valorarán estudios en Biología, Tecnicatura en Conservación, Uso y Control de Recursos Naturales o carreras afines.

Experiencia en tareas similares (deseable).

Disponibilidad full time para trabajar durante la semana, fines de semana y feriados.

Se priorizarán postulantes que residan en la zona.

Quienes deseen postularse pueden cargar su currículum a través del portal de empleos de Temaikèn. Allí, la institución publica y actualiza periódicamente las convocatorias vigentes para su sede de Escobar.