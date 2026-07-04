Falleció la pediatra Beatriz Carrasco

Tras luchar con una dura enfermedad, falleció el martes Beatriz Carrasco (79), quien se encontraba internada en el Hospital Austral de Pilar por su grave estado de salud.

Carrasco será recordada como una excelente pediatra, dispuesta a dar una mano y atenta ante cualquier consulta de sus pacientes. Atendía a todos. A la hora que fuese necesario y donde sea, ella iba. Siempre con su tranquilidad y un conocimiento admirable sobre la medicina de los más chicos.

Se recibió de médica en La Plata, en 1972 y cinco años más tarde llegó a Belén de Escobar, cuando su marido, Juan Carlos Maggio, entró en el área de Infraestructura de la Municipalidad. Ella inició su camino en la salita de primeros auxilios para después pasar al hospital Erill, donde trabajó durante décadas.

Llegó a ser jefa de Pediatría del Erill, además de tener su consultorio particular, en el que atendió hasta 2020. Durante tres años fue subsecretaria de Salud en la segunda intendencia de Luis Patti y docente en la cátedra de Pediatria del Hospital Universitario Austral.

La noticia de su fallecimiento causó una profunda tristeza en quienes la conocieron y no tardó en circular en las redes sociales, desde donde la despidieron con grandes muestras de afecto. El hospital Erill se refirió a ella como una persona que “dedicó su vida al servicio de la salud pública en Escobar”.

“Pediatra de vocación y por amor a las infancias. Siempre se la recordará con una sonrisa, una palabra justa y esa calidez que la hacía una gran compañera de trabajo. Se fue una gran médica, pero nos deja su amor para siempre”, publicó la institución.