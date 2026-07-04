Cambio de autoridades en el Rotary Club de Escobar

En las instalaciones de la fiesta Nacional de la Flor, el Rotary Club de Escobar realizó su cambio de autoridades en el marco de una cena de camaradería, asumió el nuevo presidente Juan Miguel Prack quien recibió del presidente del período anterior, Jorge Darget, el comando del club de Escobar. Jorge Darget entregó el mazo de mando, quien deja la presidencia habiendo culminado un exitoso periodo en su muy buena gestión. En dicha reunión asistieron rotarios del Club de Escobar y de otros clubes del distrito. También familiares del nuevo Presidente. Estuvieron presentes además el Presidente de Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose, con su esposa, y el Secretario de la misma Hernan Zacardi. Y en representación de la Gobernadora de Distrito su asistente Pablo Senestrari.